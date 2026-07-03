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Kaynak: DHA

2000 Evler Mahallesi Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. K.S., trafikte bir otomobilin sürücüsü ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen K.S., diğer sürücüyü darbetti.

Cep telefonu kamerasına kaydedilen o anlar, sanal medyada paylaşıldı. Görüntü üzerine çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, K.S.’ye ‘Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek’ suçundan 180 bin TL idari para cezası uyguladı.