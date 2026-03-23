Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam gelecek.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, motorindeki artışın tamamı doğrudan pompa fiyatına yansıyacak.Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik çatışmaları bu süreci hızlandırıyor. Bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor.

MOTORİNE 6,58 TL ZAM GELİYOR

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 6,58 TL artış uygulanacak. 20 Mart Cuma günü yapılan zamla motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için, bu artışın tamamı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Benzinde de fiyat artışı olacak. Bu gece itibarıyla benzinin litre fiyatına 93 kuruş zam yapılacak. Ancak bu artışın 2,80 TL’lik kısmı vergiden karşılanacak. Böylece benzinde vergiden karşılanabilecek tutar 4,60 TL seviyesine düşmüş olacak.

YENİ TARİFE NETLEŞTİ

Zamların ardından motorin fiyatlarının yaklaşık olarak İstanbul’da 77,68 TL’ye, Ankara’da 78,80 TL’ye, İzmir’de ise 79,08 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Benzin fiyatlarının ise zam sonrası İstanbul’da 62,95 TL, Ankara’da 63,90 TL ve İzmir’de 64,19 TL seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor.Son olarak 21 Mart gece yarısı itibarıyla motorinin litresine 5,18 TL zam yapılmıştı.

Üç büyük kentteki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL

Benzin: 61,86 lira
Motorin: 70,96 lira
LPG: 29,89 lira

ANKARA

Benzin: 62,97 lira
Motorin: 72,22 lira
LPG: 30,37 lira

İZMİR
Benzin: 63,25 lira
Motorin: 72,50 lira
LPG: 30,29 lira