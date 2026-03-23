Cuma günü 107,37 dolara kadar tırmanan Brent petrol fiyatı, günü 106,41 dolardan kapattı.Bugün saat 09.27 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2 yükselişle 108,57 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda WTI ham petrolün varili 99,93 dolardan alıcı buluyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının arz güvenliği endişelerini artırması belirleyici rol oynuyor.ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir.” dedi.

Öte yandan, ABD’nin İran’ın petrol terminallerinden Basra Körfezi’ndeki Hark Adası’na çıkarma hazırlıkları kapsamında bölgeye personel sevkiyatını hızlandırdığı öne sürülüyor.Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştiği ana üs konumunda bulunuyor.İran ise ABD ve İsrail’in enerji altyapısına saldırması halinde, başta ABD ve İsrail olmak üzere bölgedeki enerji tesislerine misilleme yapacaklarını açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapalı kalmasının petrol fiyatlarını sert yukarı yönlü etkileyebileceğini vurguladı.Kurumun senaryolarına göre boğazın 6 ay kapalı kalması halinde Brent petrolün 2026 yılı ortalama fiyatı 120 dolara yükselebilir. 3 aylık kapanış senaryosunda ise fiyatların yaklaşık 100 dolar civarında oluşması bekleniyor.

Brent petrolde teknik açıdan 109,08 dolar direnç, 106,44 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.