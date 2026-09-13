Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'de fiyatları 255 bin TL seviyesine kadar çıkan iPhone modelleri için yeni bir dönem başladı. Bazı bankalar, müşterilerine telefon satın almak yerine 12 veya 24 aylığına kiralama seçeneği sunmaya başladı.

Bankaların mobil uygulamalarında yer alan sistemde her iPhone modeli için farklı ödeme planları hazırlanıyor. Müşteri istediği modeli ve ödeme planını seçtikten sonra kira sözleşmesini onaylıyor. Bankanın kredi puanı değerlendirmesinin ardından başvurunun kabul edilmesi durumunda telefon müşteriye teslim ediliyor.

AYLIK ÖDEME 7 BİN TL SEVİYESİNDE

Örneğin fiyatı 149 bin 999 TL olan 256 GB iPhone Pro Max için 24 aylık sabit kiralama seçeneğinde aylık 7 bin 150 TL ödeme yapılıyor. Böylece 24 ayın sonunda toplam ödeme 171 bin 600 TL'ye ulaşıyor.

Aynı model için farklı başlangıç ödemelerine sahip seçenekler de bulunuyor. 22 bin 612 TL ilk ödemenin ardından 23 ay boyunca 6 bin 110 TL, 37 bin 687 TL ilk ödemeyle 23 ay boyunca 5 bin TL veya 52 bin 762 TL ilk ödemenin ardından 23 ay boyunca 4 bin TL ödeme seçenekleri sunuluyor.

Bankalar ayrıca 124 bin TL'nin tek seferde ödenmesiyle telefonu 24 ay kiralama seçeneği de sunuyor.

EN ÜST MODELDE AYLIK KİRA 13 BİN TL

Depolama kapasitesi arttıkça kiralama bedelleri de yükseliyor. Haberde aktarılan fiyatlara göre iPhone Pro'nun başlangıç fiyatı 256 GB için 137 bin 999 TL, 512 GB için 154 bin 999 TL, 1 TB için 188 bin 999 TL, 2 TB için ise 243 bin 999 TL seviyesinde.

iPhone Pro Max'te ise fiyatlar 256 GB için 149 bin 999 TL, 512 GB için 166 bin 999 TL, 1 TB için 200 bin 999 TL, 2 TB için 255 bin 999 TL olarak belirtiliyor. En üst 2 TB modelin 24 aylık kiralama bedeli ise aylık yaklaşık 13 bin TL'yi buluyor.

24 AY SONUNDA TELEFON GERİ VERİLECEK

Sistemin en önemli ayrıntılarından biri telefonun müşterinin mülkiyetine geçmemesi. İşlem bir satın alma değil kiralama olduğu için sözleşme süresi sona erdiğinde cihazdaki veriler silinerek telefon bankaya iade edilecek.

Kiralama süresi boyunca bankaların müşterilere 4 kez onarım hakkı tanıdığı da belirtiliyor.