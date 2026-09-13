Kilosunu 400 TL’den peynir ekmek gibi satıyor: 300 bin TL kazanç sağlıyor

35 BİN FİDEYİ KENDİSİ YETİŞTİRİYOR

İnan, her yıl mart ayında köyde uzun yıllardır kullanılan ata tohumlarından kendi fidelerini hazırlıyor. Yaklaşık 5 dönümlük üretim alanında dönüm başına 6 bin 500 ile 7 bin arasında fide kullanan çiftçi, toplamda yaklaşık 35 bin fideyi kendi imkanlarıyla yetiştiriyor.

Üretimde hibrit tohum kullanmadığını belirten İnan, her sezon elde ettiği ürünlerden yeniden tohum alarak sonraki yılın fidelerini hazırlıyor. Böylece tohum için ayrıca para harcamıyor.