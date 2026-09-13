Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Bakırköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan 66 yaşındaki Mehmet Ali İnan, yıllarca farklı sebzelerin üretimini yaptı. Ancak yaşadığı pazarlama sorunları ve uğradığı zararlar nedeniyle farklı bir üretim modeline geçmeye karar verdi.
Kilosunu 400 TL’den peynir ekmek gibi satıyor: 300 bin TL kazanç sağlıyor
Bursa'da 66 yaşındaki çiftçi Mehmet Ali İnan, ata tohumuyla yaptığı üretimden sezonda yaklaşık 300 bin TL kazanıyor. Kilogramını 400 TL'den sattığı ürünü Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.Kaynak: Haber Merkezi
İnan'ın yıllar önce bir köylüsüne yardım ederek öğrendiği yöntem, zaman içerisinde kendisi için önemli bir gelir kapısına dönüştü. Üstelik üretimde kullandığı tohumu dışarıdan satın almıyor.
35 BİN FİDEYİ KENDİSİ YETİŞTİRİYOR
İnan, her yıl mart ayında köyde uzun yıllardır kullanılan ata tohumlarından kendi fidelerini hazırlıyor. Yaklaşık 5 dönümlük üretim alanında dönüm başına 6 bin 500 ile 7 bin arasında fide kullanan çiftçi, toplamda yaklaşık 35 bin fideyi kendi imkanlarıyla yetiştiriyor.
Üretimde hibrit tohum kullanmadığını belirten İnan, her sezon elde ettiği ürünlerden yeniden tohum alarak sonraki yılın fidelerini hazırlıyor. Böylece tohum için ayrıca para harcamıyor.
Fideler hazır hale geldikten sonra tarla hazırlanıyor, karıklar açılıyor ve damlama sulama sistemi kuruluyor. Ardından dikim aşamasına geçiliyor. İnan'ın aktardığına göre 5 dönümlük arazinin dikimi yaklaşık 14 kişinin bir günlük çalışmasıyla tamamlanıyor.
ÜRETİMİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ AİLESİYLE YAPIYOR
Ürünler olgunlaştıktan sonra hasat süreci başlıyor. İnan, hasadın ardından ürünlerini önce bir süre tarlada bekletiyor, daha sonra seraya taşıyarak tamamen kurumasını sağlıyor.
Yaklaşık 2,5 yıl önce eşini kaybeden ve annesiyle yaşayan İnan, üretimin en zahmetli aşamalarının önemli bölümünü de ailesinin desteğiyle gerçekleştiriyor. Temizleme işlemlerinde kendisine annesi, zaman zaman da çocukları yardımcı oluyor.
İnan özellikle hasat, temizleme ve tarladaki bazı işlemler için işçi çalıştırmadığını, bu işleri annesiyle birlikte yaptığını belirtiyor. Bu sayede üretim maliyetlerini de mümkün olduğunca düşük tutuyor.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYOR
Üretim sürecinin tamamlanmasının ardından hazırlanan ürün paketlenerek satışa çıkarılıyor. İnan yalnızca bulunduğu bölgede satış yapmakla kalmıyor, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki müşterilerine de gönderim yapıyor.
Satış ağını kendi imkanlarıyla oluşturan 66 yaşındaki çiftçi, çevredeki lokantaları da tek tek ziyaret ederek ürününü tanıtıyor. Zaman içerisinde kendisini ve ürününü tanıyan işletmelerden düzenli müşteriler edindiğini belirten İnan, Gaziantep'e dahi ürün gönderdiğini söylüyor.
SATTIĞI ÜRÜN ORTAYA ÇIKTI
İnan'ın 5 dönümlük arazisinde ata tohumuyla yetiştirdiği ürünün kırmızı acı biber olduğu ortaya çıktı.
Köyde yıllardır kullanılan ata tohumundan yetiştirdiği acı biberleri hasat eden İnan, biberleri köklerinden söktükten sonra kurutuyor. Ardından saplarını temizleyerek makineden geçiriyor ve pul bibere dönüştürüyor.
Hazırladığı acı pul biberleri paketleyen çiftçi, ürünlerini kilogramı 400 TL'den satışa sunuyor.
SEZONDA YAKLAŞIK 1 TON ÜRETİYOR
Mehmet Ali İnan, bir üretim sezonunda ortalama 1 ton pul biber elde ettiğini belirtiyor. Ürünlerini Türkiye'nin farklı bölgelerindeki müşterilere ve lokantalara ulaştıran İnan, satıştan elde ettiği gelirin önemli bölümünü üretim masraflarına ayırıyor.
Ekim, dikim, işçilik ve diğer üretim giderleri çıkarıldığında ise çiftçinin elinde sezon sonunda yaklaşık 300 bin TL kalıyor.
İnan, kazancın bu seviyede kalmasında üretimin birçok aşamasını kendisinin üstlenmesinin önemli olduğunu belirterek, hasat ve temizleme gibi emek isteyen işleri annesiyle birlikte yaptığını ifade ediyor.