Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili bugün itibarıyla sona eriyor. 16-20 Mart tarihleri arasında uygulanan ara tatil, Ramazan Bayramı ve hafta sonlarıyla birlikte dokuz güne uzamıştı.

YARIN DERS ZİLİ ÇALACAK

Türkiye genelinde 18 milyondan fazla öğrenci ile yaklaşık 1.2 milyon öğretmen, yarın sabah yeniden okullarına dönerek derslere başlayacak. İkinci dönemin kalan bölümü, planlanan takvim doğrultusunda sürdürülecek.

Eğitim döneminin önemli sınavları da yaklaşırken, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran’da yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YAZ TATİLİ 26 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK

8 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecek.