Yeniçağ Gazetesi
20 Mart 2026 Cuma
Anasayfa Ekonomi 'Ömür boyu tatil' hayali iflasla bitti: Binlerce mağdur şokta

'Ömür boyu tatil' hayali iflasla bitti: Binlerce mağdur şokta

"Ömür boyu tatil" ve "kazançlı yatırım" vaatleriyle binlerce kişiyi sisteme dahil eden devremülk devi ONG Termal Turizm resmen iflas etti.

Süleyman Çay
'Ömür boyu tatil' hayali iflasla bitti: Binlerce mağdur şokta - Resim: 1

Haber Hürriyet’ten Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre; hisseli gayrimenkul satışı adı altında faaliyet yürüten ONG Termal Turizm Otelcilik şirketi hakkındaki süreç netleşti.

'Ömür boyu tatil' hayali iflasla bitti: Binlerce mağdur şokta - Resim: 2

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/325 Esas sayılı dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucunda, 12 Mart 2026 tarihi itibarıyla şirketin iflasının açılmasına karar verdi. Bu karar, yatırım umuduyla birikimlerini şirkete kaptıran binlerce kişi için hukuk mücadelesinde yeni bir safha başlattı.

'Ömür boyu tatil' hayali iflasla bitti: Binlerce mağdur şokta - Resim: 3

Şirketin pazarlama stratejisinin merkezinde, alt gelir grubunu hedef alan "psikolojik ikna" yöntemleri yatıyordu. Mağdurların iddialarına göre süreç genellikle şu adımlarla ilerliyordu:

'Ömür boyu tatil' hayali iflasla bitti: Binlerce mağdur şokta - Resim: 4

​"Ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle potansiyel müşteriler aranıyor.

​İstanbul'dan ücretsiz otobüslerle Yalova gibi tesislerin bulunduğu bölgelere götürülen vatandaşlar, burada yemekli toplantılara alınıyor.

'Ömür boyu tatil' hayali iflasla bitti: Binlerce mağdur şokta - Resim: 5

Uzman satış danışmanları eşliğinde, "yurt dışı tatili", "kira garantisi" ve hatta "Hac-Umre imkanı" gibi vaatlerle katılımcılara yüksek tutarlı senetler imzalatılıyor.

'Ömür boyu tatil' hayali iflasla bitti: Binlerce mağdur şokta - Resim: 6

Şikayet sitelerinde çığ gibi büyüyen tepkiler, sistemin işleyişindeki karanlık noktaları gözler önüne seriyor. Bir mağdur, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getiriyor:

​"Bize 'Yatırım yapın, biz sizin yerinize kiraya veririz' dediler. Sözleşmeyi imzalayıp parayı yatırdıktan sonra her şey değişti. Birkaç ay sonra 'Aidat ödemezseniz icra takibi başlatırız' diye tehdit mesajları gelmeye başladı. Ortada ne tatil var ne de muhatap."

'Ömür boyu tatil' hayali iflasla bitti: Binlerce mağdur şokta - Resim: 7

Bir diğer mağdur ise dini duygularının istismar edildiğini belirterek, "Tatile ayıracak paramız yoktu ama 'Bu paketle Hacca da gidersiniz' dediler. Şimdi hem gitmediğim yerin aidatını istiyorlar hem de hac vaadinin yalan olduğunu öğrendik. Paramızla rezil olduk" ifadelerini kullandı.

'Ömür boyu tatil' hayali iflasla bitti: Binlerce mağdur şokta - Resim: 8

İflas kararının ardından gözler, İstanbul 3. İflas Müdürlüğü'ne çevrildi. Şirketin mal varlıklarının tespiti ve alacaklılar sırasının oluşturulması bekleniyor. Uzmanlar, bu tür devremülk mağdurlarının vakit kaybetmeden iflas masasına başvurarak alacaklarını kaydettirmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: Diğer
