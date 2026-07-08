Apple'ın tedarik zincirindeki önemli ortaklarından Tata’ya yönelik gerçekleştirilen fidye yazılımı (ransomware) saldırısı, teknoloji dünyasında büyük bir sızıntı krizine yol açtı. Sızdırılan binlerce gizli belge ve düşürme testi videoları, şirketin yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro modellerine dair çarpıcı tasarım detaylarını erkenden gün yüzüne çıkardı. Çinli sosyal medya platformu Weibo'nun ünlü sızıntı hesabı "Fixed Focus Digital", elde edilen veriler ışığında cihazın hem genel gövde kalınlığının hem de arka kamera platformunun fark edilir derecede kalınlaşacağını doğruladı.

DEĞİŞKEN DİYAFRAM TEKNOLOJİSİ İNCELİKTEN ÖDÜN VERDİRDİ

Apple’ın estetik kaygılardan ziyade tamamen teknik bir zorunluluktan dolayı bu kararı aldığı belirtiliyor. Sızıntı raporlarına göre teknoloji devinin, yeni Pro serisinin ana kamerasında ilk kez fiziksel değişken diyafram (variable aperture) teknolojisine geçiş yapmayı planlaması bu kalınlığın ana sebebini oluşturuyor.

Mekanik olarak hareket edebilen ve ışık koşullarına göre lens açıklığını fiziksel olarak ayarlayabilen bu yeni kamera modülü, mevcut ince kasa mimarilerine sığmayacak kadar büyük bir alan kaplıyor. Apple, profesyonel düzeyde fotoğrafçılık performansı sunabilmek adına telefonun inceliğinden taviz vermeyi göze almış durumda.

REKOR KALINLIK: 10.9 MİLİMETREYE KADAR ÇIKABİLİR

Sektör analistleri ve teknik çevreler, 2 milimetrelik bu artışın akıllı telefon ergonomisi açısından "şaşırtıcı" bir deneyim sunacağı konusunda hemfikir. Mevcut iPhone 17 Pro modellerinin 8.75 mm gövde kalınlığına sahip olduğu düşünüldüğünde, yeni iPhone 18 Pro serisinin toplam kalınlığının 9.9 mm ile 10.9 mm bandına ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu durum, cihazı son yıllarda üretilen en kalın iPhone modellerinden biri yapacak.

ALÜMİNYUM GÖVDE VE MAKSİMUM ISI DAĞILIMI

Sızan komponent detaylarına göre Apple, cihazın arka panelinde ve orta çerçevesinde alüminyum alaşımlı yapı malzemesini standart olarak kullanmaya devam edecek. Geleneksel "slab" (düz ekran) formundaki telefon tasarımı için bu materyalin mükemmel bir ısı dağılımı sağladığı vurgulanıyor. Kasanın genişlemesiyle birlikte artan iç hacmin, sadece kamera donanımı için mi kullanılacağı yoksa pil kapasitesinde de ciddi bir artışa mı imkan tanıyacağı ise eylül ayında gerçekleştirilecek resmi lansmanla netlik kazanacak.