Apple, kullanıcıların çok dilli iletişim deneyimini bir üst seviyeye taşımak amacıyla işletim sistemlerindeki dil altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Şirketin yeni nesil işletim sistemi iOS 27, klavye ve yazım özelliklerindeki yeniliklerin yanı sıra yerleşik Apple Çeviri uygulaması için de kapsamlı bir genişleme paketi sunuyor. Mevcut sürümünde 21 farklı dilde hizmet veren uygulama, yeni güncellemeyle birlikte aralarında İbranice, İsveççe ve Danca gibi dillerin de yer aldığı 9 yeni dil ve bölgesel şive desteğine kavuşuyor. Bu hamleyle desteklenen toplam dil sayısını 30'a yükselten Apple, küresel pazardaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

WWDC26 DEVRİMİ UYGULAMAYA YANSIYOR

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC26) kapsamında dil engellerini kaldırmaya yönelik vizyonunu paylaşan Apple, ilk adımı App Store Connect üzerindeki yerelleştirilmiş meta verileri 11 yeni dille destekleyerek atmıştı. Ardından duyurulan iOS 27 ile çok dilli klavye ve metin girişi iyileştirmeleri belirginleşti. Özellikle Afrikaanka, Guarani ve Zulu gibi yerel dillerin klavyeye eklenmesiyle başlayan bu küresel kapsayıcılık hamlesi, doğrudan Apple Çeviri uygulamasına da yansıtıldı. Geçmişte rakiplerine göre daha dar bir dil yelpazesine sahip olduğu için eleştirilen platform, son güncellemeyle aradaki farkı hızla kapatıyor.

YENİ DİLLER VE BÖLGESEL ŞİVELER EKLENİYOR

Dünyanın en çok konuşulan ana dillerini halihazırda destekleyen uygulamada, Avrupa'nın kuzeyindeki popüler diller ve bölgesel şiveler konusunda eksiklikler bulunuyordu. iOS 27 Beta 3 sürümünün kodlarında fark edilen ve sonbaharda herkesin kullanımına açılacak olan yeni paket; Geleneksel Kantonca, Danca, İbranice, Malayca, Norveççe, Portekizce (Portekiz şivesi), İsveççe ile İspanyolcanın Meksika ve ABD şivelerini içeriyor. Bu sayede sistem, diller arasındaki yöresel kelime farklılıklarını ve telaffuz inceliklerini de algılayarak daha doğal sonuçlar üretiyor.

İNTERNETSİZ VE GİZLİLİK ODAKLI KULLANIM

Apple Çeviri uygulamasını öne çıkaran en büyük avantaj, çeviri işlemlerini bulut sunucuları yerine doğrudan cihaz içerisindeki donanımla gerçekleştirmesi oluyor. Kullanıcılar, yeni eklenen dil paketlerini Wi-Fi üzerinden cihazlarına indirerek internet bağlantısının olmadığı uçak yolculuklarında veya sinyalin zayıf olduğu kırsal bölgelerde bile anlık sesli ve metinsel çeviri yapabiliyor. Cihaz içi çalışma modu, kullanıcı verilerinin dışarı sızmasını önleyerek şirketin gizlilik politikalarını destekliyor. Geliştiriciler için test aşamasında olan iOS 27 Beta 3 sürümünün ardından, yeni iPhone serisiyle birlikte kararlı sürümün eylül ayında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.