Sahte ve yasa dışı yollarla alınan kalın karakterli APP plakalara cezalar kesiliyor. Şimdiden bu plakalara sahip olan milyonlarca kişi plakalarını değiştirmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

280 BİN LİRA CEZASI VAR

APP olarak adlandırılan plakalara 280 bin liraya varana kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten alınıyor. İlk cezada 140 bin lira, ikinci defa yakalanılma durumunda 280 bin lira ceza kapıya geliyor.

PLAKA OLUŞTURMA SÜRECİ SANCILI GEÇİYOR

Orijinal plakası olmayanlar için süreç ise sancılı bir şekilde ilerliyor. Emniyet biriminin trafik şubesine gidilerek plakaların kayıp olduğunu bildirmeli. Daha sonra trafik şubeden temin edilen evrakla notere gidilerek araca ilişkin yeni ruhsatın basılması ve yeni harf, rakamlardan oluşan plakanın atanması lazım. Ayrıca noter yeni harf ve seriden plaka basımı için evrak oluşturuyor.

Evrak hazırlandıktan sonra plaka basım atölyelerine gidilerek uzun sıralar beklenip yeni harf ve seriden oluşan plakalar alınıyor. Plaka ve ruhsat tamamen değiştikten sonra süreç bitmiyor. Yeni harf ve rakamdan oluşan plakaya sahip olmasından dolayı trafik sigorta, varsa kasko, varsa ihtiyari mali mesuliyet sigortaları için de zeyilname düzenlenmesi ve yeni poliçeler basılacak. Ücret alınmasa da iş yükü artıyor.

HGS VE UTTS BİLDİRMESİ GEREKİYOR

NTV’de yer alan habere göre; Köprü, otoyol gibi hizmetlerden yararlanmak için Hızlı Geçiş Sistemi etiketi olan araçlarda plaka değişikliğinin bildirilmesi gerekiyor. UTTS plakaya tanımlı olduğu için plakanın değişmesiyle birlikte UTTS sistemlerinde değişiklik yapılacağı aktarıldı. Yeni plakanın sistemlere güncel olarak eklenmesi gerekecek.

Yeni plakaların site ya da otopark yönetimine bildirilmesi gerektiği belirtilirken, aksi durumda kapı açılmayacağı için araçlar giriş ve çıkış yapamayacak.

Ruhsat, plaka basım ücreti, plaka basım evrakı gibi ücretler ortalama olarak 4 bin liraya yakın hesap ortaya çıktı. Plaka basım ücreti ise 850 lira seviyesinde kaldı.