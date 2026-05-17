Uzmanlara göre apartmanların orta katları, uç seçeneklerin (giriş ve çatı) dezavantajlarını eleyerek dengeli bir yaşam alanı sunuyor. İşte ara katları öne çıkaran temel avantajlar:

ISI DENGESİ

Alt ve üstü dolu olan daireler, kışın daha kolay ısınıyor, yazın ise çatı katı gibi doğrudan güneşe maruz kalmadığı için daha serin kalıyor.

SES VE MAHREMİYET

Giriş katına göre sokak gürültüsünden daha uzak, en üst kata göre ise asansör bağımlılığı ve merdiven mesafesi açısından daha pratik.

ERİŞİM KOLAYLIĞI

Binaya giriş-çıkış hızı açısından orta katlar, "pratik ulaşım" ve "sakin ortam" dengesini koruyor.

KAT SEÇİMİNDE KAR-ZARAR TABLOSU

realwealthbusiness.com'un haberine göre, her katın hitap ettiği farklı bir ihtiyaç grubu bulunsa da risk ve avantaj tablosu şu şekilde şekilleniyor:

Giriş katı, Hızlı ulaşım, düşük maliyet, acil çıkış kolaylığı.Sokak gürültüsü, güvenlik kaygısı, az mahremiyet.

Ara katlar, Dengeli sıcaklık, az dış ses, yüksek yalıtım avantajı. Manzaranın bazen kısıtlı olması, alt ve üst komşu etkisi.

En üst kat, Geniş manzara, sessizlik, mahremiyet, üst komşu yok.Çatı akma riski, yazın aşırı ısınma, asansör bağımlılığı.

SADECE KAT NUMARASI YETMİYOR

Uzmanlar, "en rahat kat" arayışında sadece sayıya bakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Konforu tamamlayan diğer kritik unsurlar ise şöyle sıralanıyor:

Yalıtım ve cephe için binanın ısı ve ses yalıtımı kötüyse, hangi katta olduğunuzun önemi azalıyor. Ayrıca dairenin baktığı cephe ve çevredeki gürültü kaynakları (ana cadde vb.) seçimi doğrudan etkiliyor.

KİŞİSEL İHTİYAÇLAR KARARI BELİRLİYOR

Sonuç olarak "en iyi kat" sorusunun tek bir cevabı olmasa da, çocuklu aileler ve yaşlılar için alt katlar, manzara tutkunları için üst katlar, risksiz ve ekonomik konfor arayanlar için ise ara katlar en ideal seçenek olarak öne çıkıyor. Gayrimenkul uzmanları, iyi yalıtılmış ve asansörü düzenli çalışan binalarda ara katların her zaman daha yüksek talep gördüğünü belirtiyor.