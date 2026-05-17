Ank-Ar son anketinde vatandaşlara "Hayatınız boyunca hiç AK Parti’ye ya da Erdoğan’a oy verdiniz mi?" diye sordu. Ankette öne çıkan yanıtlar, Türkiye'deki siyasi geçişkenliği gözler önüne serdi.
Son anket Ank-Ar'dan: Yüzde 87,9’luk oran gündem oldu
Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) son anketi ortaya çıktı. Türkiye'deki seçmenlerin geçmişteki oy verme eğilimlerinin mercek altına alındığı ankette sonuçlar dikkat çekti. Bir parti seçmeni verdiği farklı yanıtla diğerlerine fark attı. Yüzde 87,9'luk oran gündem oldu.
Anket sonuçları şöyle:
Hatırlamıyorum: Yüzde 2,1
Hayır: Yüzde 30,7
Evet: Yüzde 67,2
Son anket sonuçlarıa göre, bugün farklı siyasi görüşlere sahip olan seçmenlerin büyük bir kısmının geçmişte iktidar bloğu ile yollarının kesiştiği görüldü.
Anketin en çarpıcı kısmını, bugün muhalefet partilerini destekleyen seçmenlerin geçmişteki AK Parti tercihleri oluşturdu.
Özellikle CHP, İYİ Parti ve DEM Parti seçmenlerinin yaklaşık yarısının geçmişte en az bir kez Erdoğan'a oy vermiş olması dikkat çekti.
Partilere göre "Evet, daha önce oy verdim" diyenlerin oranı:
Parti Daha Önce AK Parti/Erdoğan'a Oy Verenler (Yüzde)
MHP Yüzde 82,8
Yeniden Refah (YRP) Yüzde 81,3
Kararsızlar / Oy Kullanmayanlar Yüzde 78,8
DEM Parti Yüzde 44,0
İYİ Parti Yüzde 42,9
CHP Yüzde 41,7
Zafer Partisi Yüzde 10,6
KARARSIZLARIN ÇOĞU "ESKİ AK PARTİLİ", ZAFER PARTİSİ EN MESAFELİ GRUP
Ankete göre, bugün "Kararsız" olduğunu belirten veya oy kullanmayacağını söyleyen seçmenlerin yüzde 78,8'i geçmişte AK Parti’ye oy vermiş kişilerden oluşuyor. Bu veri, kararsız seçmen kitlesinin büyük bir kısmının iktidardan kopan ancak henüz başka bir adrese yönelmeyen seçmenler olduğunu kanıtlar nitelikte.
Öte yandan, Zafer Partisi seçmeni yüzde 87,9’luk "Hayır" oranıyla, hayatı boyunca Erdoğan’a veya AK Parti’ye oy vermemiş kişilerin en yoğun olduğu taban olarak öne çıktı.
Analistlere göre anket, Türkiye'de siyasi bloklar arasında ciddi bir seçmen geçişkenliği olduğunu ve iktidar tabanının geçmişte toplumun çok geniş bir kesimine ulaştığını gösteriyor.
Son anket özellikle muhalefet partilerindeki yüzde 40 üzerindeki "Evet" oranları, siyasi rekabetin geçmişteki ortak taban üzerinden yürüdüğüne işaret etti.