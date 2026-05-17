SGK uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşını açıkladı: Kabaca hesap yaparsak…

MAK HABER YouTube kanalında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Murat Bal, milyonlarca emeklinin merakla beklediği temmuz ayı zam oranları ve en düşük emekli maaşı beklentilerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
SGK uzmanı Murat Bal katıldığı bir programda en düşük emekli maaşı için net rakam verdi. Bal, "Enflasyon artışını %20 olarak hesap edersek, en düşük emekli maaşı kabaca 24.000 liraya denk geliyor" dedi.
Enflasyon trendini ve geçmiş dönem uygulamalarını göz önünde bulunduran Bal, en düşük emekli maaşının 24 bin lira seviyelerine çıkabileceğini öngördü.
Yılın ilk aylarına ait verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14,64’lük zam oranının kesinleştiğini belirten Bal, önümüzdeki 2 aylık sürecin ardından bu oranın daha da artacağını ifade etti.
Kendi beklentisinin yüzde 18,5 - 19 bandında olduğunu aktaran uzman, mevcut gidişatın yüzde 19,5 ila yüzde 20 civarında bir artışa işaret ettiğini vurguladı.
Memur emeklilerinin maaş hesaplama yönteminin toplu sözleşme farkı nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden ayrıştığını hatırlatan Murat Bal, memur emeklileri için beklentisinin yüzde 14,5 civarında olduğunu söyledi.
Geçmiş dönemlerde yapılan uygulamalara eleştirel bir yaklaşım getiren Bal, şu ifadeleri kullandı:
"Son 2-3 yıldır memur emeklilerimiz maalesef çok ciddi manada geride kaldılar. Özellikle 2023 yılında yapılan seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmaması ve maaş artış oranlarının SSK/Bağ-Kur emeklilerinin altında kalması, memur emeklilerini hak ettiklerinden çok daha düşük ücretlere mahkum etti."
Kamuoyunda en çok merak edilen "En düşük emekli maaşı uygulamasına devam edilecek mi, yoksa rakam sabit mi tutulacak?" sorusuna da açıklık getiren Bal, hükümetin bu uygulamayı sürdüreceği yönünde görüş bildirdi.
Enflasyonun yükselme trendinde olduğu bir dönemde "Artırmıyoruz" denmesinin zor olduğunu belirten uzman, yaklaşan seçim sürecine de dikkat çekti. Hükümetin en düşük emekli maaşı uygulamasını iptal edip seçime yakın tekrar yürürlüğe koymak gibi adımlara başvurmayacağını öngören Bal, tabanın yükseltilmeye devam edeceğini savundu.
Mevcut 20 bin TL'lik en düşük emekli maaşı tablosu üzerinden kabaca bir hesaplama yapan SGK Uzmanı Murat Bal, konuşmasını şu tahminle sonlandırdı:
"Enflasyon artışını %20 olarak hesap edersek, en düşük emekli maaşı kabaca 24.000 liraya denk geliyor. Benim de bu dönemdeki beklentim, en düşük emekli maaşının 24.000 liralar civarında olacağı yönünde."