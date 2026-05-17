Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun da artmasıyla altın, gümüş ve döviz fiyatlarında dalgalanmalar meydana gelirken, İran ve ABD arasındaki gerilimin artması da altın fiyatlarını etkiliyor. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatları ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
'Altın bu seviyelere gelecek' uzman isim rakam verdi
Emtia uzmanı Zafer Ergezen, altın ve gümüşte sert dalgalanmaların sürebileceğini belirtirken, kalıcı bir anlaşma halinde ons altında 5000 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.Derleyen: Baran Yalçın
Altın fiyatları, ons altın, gümüş fiyatları ve küresel piyasalar; ABD enflasyon verileri ile İran geriliminin etkisi altında haftayı sert hareketlerle sona erdirdi.
Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen’e göre yatırımcı psikolojisi kısa sürede değişiklik gösterirken, güvenli liman olarak görülen kıymetli metallerde yön belirsizliği yükseldi.
ABD-Çin temaslarının piyasalarda ilk etapta olumlu karşılandığını ifade eden Ergezen, özellikle dolar endeksindeki geri çekilmeyle beraber risk iştahının arttığını ifade etti. Fakat İran’a ilişkin açıklamalar ve savaş ihtimalinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte piyasalarda satış baskısı hız kazandı.
Ergezen, küresel piyasalarda oluşan olumlu beklentilerin kısa sürede zayıfladığını belirterek, yatırımcıların hafta sonu riskini azaltmak için pozisyon kapattığını vurguladı.
Altın ve gümüşte sert satışlar: Haftanın havası tersine döndüABD-Çin temaslarının piyasalarda ilk etapta olumlu karşılandığını belirten Ergezen, özellikle dolar endeksindeki geri çekilmeyle birlikte risk iştahının arttığını söyledi. Ancak İran’a ilişkin açıklamalar ve savaş ihtimalinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte piyasalarda satış baskısı hız kazandı.
Ergezen, küresel piyasalarda oluşan olumlu beklentilerin kısa sürede zayıfladığını ifade ederek, yatırımcıların hafta sonu riskini azaltmak için pozisyon kapattığını vurguladı.
Ons altında kritik eşik: 4520 seviyesi neden önemli?
Teknik görünüm hakkında değerlendirmelerde bulunan Ergezen, ons altın için 4550 seviyesinin mühim olduğunu, 4520 bandının ise güçlü destek bölgesi olarak öne çıktığını belirtti. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 4400’lü rakamların yeniden görülebileceğini ifade etti. Uzman isim, kısa vadede ons altında 4520–4650 aralığında dalgalı bir görünüm oluşabileceğini belirtti.
Barış masası kurulursa altın 5000 doları görebilir mi?
Zafer Ergezen’in en dikkat çeken değerlendirmesi ise olası diplomatik gelişmelerle ilgili oldu. Kalıcı bir anlaşma ortamı oluşması ve jeopolitik tansiyonun düşmesi halinde kıymetli metallere güçlü alımlar gelebileceğini söyleyen Ergezen, ons altında 5000–5200 dolar bandının teorik olarak gündeme gelebileceğini belirtti.