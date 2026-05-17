820 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: Banka banka oranlar netleşti

Akbank
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 24.910,03 TL
Vade Sonu Bakiye: 844.910,03 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 24.316,93 TL
Vade Sonu Bakiye: 844.316,93 TL
QNB
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 23.911,89 TL
Vade Sonu Bakiye: 843.911,89 TL
TEB
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 23.807,76 TL
Vade Sonu Bakiye: 843.807,76 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 24.634,42 TL
Vade Sonu Bakiye: 844.634,42 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 26.196,75 TL
Vade Sonu Bakiye: 846.196,75 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 24.279,91 TL
Vade Sonu Bakiye: 844.279,91 TL