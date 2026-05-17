Yeniçağ Gazetesi
17 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 820 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: Banka banka oranlar netleşti

820 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: Banka banka oranlar netleşti

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yatırım yapmak isteyen vatandaşlar mevduat faizlerine yöneliyor. Peki 820 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
820 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: Banka banka oranlar netleşti - Resim: 1

Akbank

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 24.910,03 TL

Vade Sonu Bakiye: 844.910,03 TL

1 7
820 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: Banka banka oranlar netleşti - Resim: 2

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %41

Net Kazanç: 24.316,93 TL

Vade Sonu Bakiye: 844.316,93 TL

2 7
820 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: Banka banka oranlar netleşti - Resim: 3

QNB

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 23.911,89 TL

Vade Sonu Bakiye: 843.911,89 TL

3 7
820 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: Banka banka oranlar netleşti - Resim: 4

TEB

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 23.807,76 TL

Vade Sonu Bakiye: 843.807,76 TL

4 7
820 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: Banka banka oranlar netleşti - Resim: 5

ING

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 24.634,42 TL

Vade Sonu Bakiye: 844.634,42 TL

5 7
820 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: Banka banka oranlar netleşti - Resim: 6

Denizbank

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 26.196,75 TL

Vade Sonu Bakiye: 846.196,75 TL

6 7
820 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: Banka banka oranlar netleşti - Resim: 7

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 24.279,91 TL

Vade Sonu Bakiye: 844.279,91 TL

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro