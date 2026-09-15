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Kaynak: AA

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Osman Özköylü dönemi resmen başladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, deneyimli teknik direktörle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün de katıldı. Ergün, sezona talihsiz puan kayıplarıyla başladıklarını belirtirken Özköylü'nün ligi yakından tanıyan tecrübeli bir teknik adam olduğuna dikkat çekti.

'ÇIKARSAK BİRLİKTE DEVAM EDECEĞİZ'

Mustafa Ergün'ün açıklaması şu şekilde:

"Sezon sonuna kadar anlaşma imzaladık ama kendisine sözüm var. Süper Lig'e çıkarsak birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

ÖZKÖYLÜ'DEN SÜPER LİG MESAJI

Antalyaspor gibi büyük bir camiada görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Osman Özköylü, kırmızı-beyazlı ekibi yeniden Süper Lig'e taşımak istediklerini söyledi.

Osman Özköylü'nün açıklamaları şu şekilde:

"Antalyaspor'un bu noktada olması bir talihsizlik. Bir an önce bu kulübün olması gereken Süper Lig'e çıkması için elimizden geleni yapacağız. Bunu şehirle, camiayla, taraftarla birlikte hareket ederek yapmak istiyoruz."

'BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPMAMIZ LAZIM'

"Antalyaspor'da birtakım sıkıntılar olduğunu ve bunu bilerek göreve başladığını belirterek, "Belli mevkilerde sıkıntılarımız var. Çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Maçları izledim. Yabancı oyuncuları da izledim. Hepsi hakkında bilgi sahibiyim. Potansiyelli, iyi bir oyuncu grubu var. Buraya inanarak, başarılı olacağımıza güvenerek geldim. Oyun anlamında bazı değişiklikler yapmamız lazım. Tecrübemizi, bilgi birikimimizi Antalyaspor için harcayacağız. Hepimiz için hayırlı olsun."

YENİ TRANSFERLER DE TANITILDI

İmza töreninde Antalyaspor'un daha önce kadrosuna kattığı Fotis Pseftis, Ömer Faruk Beyaz, Arif Kocaman, Nuno Da Costa ve Samet Yalçın da basına tanıtıldı.

Altyapıdan yetişen ve profesyonel sözleşme imzalanan Mevlüt Şimşek, Arda Altun, Hasan Ürkmez, Ensar Buğra Tivsiz ve Batuhan Eroğlu da törende yer aldı.

Başkan Mustafa Ergün, yeni transferlerin sezon içerisinde takıma önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.