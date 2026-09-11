Kaynak: İHA

Muratpaşa ilçesindeki falezlerin denizle buluştuğu alanda su yüzeyinde bulanık görünen renk, vatandaşları tedirgin etti.



Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan inceleme ve kontrollerde, renk değişimine neden olan suyun içme suyu hattındaki arıza sonucu açığa çıkan temiz su olduğu tespit edildi.



ASAT Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün kamuoyunda, falezlere yakın bir noktada denizin belirli bir bölümünde görülen sarımsı ve bulanık renk değişimine ilişkin haberler üzerine açıklama yapılması gereği doğmuştur. Deniz yüzeyinde görülen renk değişimine ilişkin görüntüler üzerine, bölgede ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerince gerekli inceleme ve kontroller gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu görüntünün atıksu veya kanalizasyon kaynaklı olmadığı içme suyu hattın arızalanması sonucu açığa çıkan temiz su olduğu tespit edilmiştir.

Bölgede yürütülen çalışmalar sırasında 450 milimetre çapındaki ana içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle hattan açığa çıkan suyun, çalışma alanı ve yol yüzeyindeki toprak ile ince yüzey malzemelerini sürükleyerek yağmur suyu kanalları aracılığıyla denize ulaştığı belirlenmiştir. Bu durumun deniz yüzeyinde geçici bulanıklık ve renk değişimine neden olduğu tespit edilmiştir.

Bölgede bulunan atıksu terfi sistemlerinin normal şekilde çalıştığı, yapılan kontrollerde atıksu kaynaklı herhangi bir deşarjın bulunmadığı belirlenmiştir. Ana içme suyu hattında meydana gelen arızaya ekiplerimizce müdahale edilmiş olup, onarım çalışmaları ile bölgedeki kontrol ve takipler titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."