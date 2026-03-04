Mersin Limanı'ndan yüklenen ithal muzları Antalya'ya götüren 33 BRY 93 plakalı tır, saat 13.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada tır sürücüsü Ahmet Ç.'nin aracı kendi imkânlarıyla terk ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, devrilen tır nedeniyle kara yolunda kısa süreli aksama yaşandığı bildirildi.