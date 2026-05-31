Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin tarihi ve kültürel dokusunda önemli bir yere sahip olan ipek böceği yetiştiriciliğini çocuklara tanıtmak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. Döşemealtı ilçesindeki Osman Ali Cingöz Anasınıfı ve İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte, minik öğrencilere ipek böceğinin yaşam döngüsü, beslenme alışkanlıkları ve üretim sektöründeki önemi aktarıldı.

Program kapsamında ilk olarak ipek böcekçiliğinin geçmişten bugüne uzanan kültürel serüveni, çocukların ilgisini çekecek şekilde hazırlanan kısa bir çizgi film gösterimiyle anlatıldı. Sunumun ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle öğrencilerin konuyu pekiştirmesi sağlandı. Eğitimin ardından ilkokul ve anasınıfı öğrencilerine özel olarak hazırlanan ipek böceği besleme kitleri dağıtıldı.

İpek Böceği Besleme Kitinin İçeriği: Larvadan termometreye kadar, bir ipek böceğinin bakım ve gelişim sürecinde ihtiyaç duyulabilecek tüm temel araç ve gereçler yer alıyor.

Ekipler, kitlerin içerisindeki malzemelerin kullanımını öğrencilere uygulamalı olarak gösterdi. Öğrenciler, sınıflarında bu kitler sayesinde ipek böceklerini kendi elleriyle besleyerek koza oluşum evrelerini canlı bir şekilde gözlemleme şansı yakalayacak.

2019 YILINDAN BU YANA SÜREN GELENEK: "AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR"

Projenin amacına ve önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sapadere İpekevi Sorumlusu Ayşenur Özdoğan Gülmez, bu kadim geleneği çocuk yaşta aşılamayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

"İpek böceği kültürü Antalya’mızın tarihini, geçmişini ve dokusunu anlatan kadim kültürlerden biri. Biz de ‘ağaç yaşken eğilir’ diyerek 2019 yılından bu yana anasınıfı ve ilkokul grubundaki çocuklarımıza ipek böcekçiliği besleme kitleri dağıtıyoruz. Bu kitleri ulaştırdığımız okullarda, önce kısa bir çizgi film eşliğinde öğrencilerimize ipek böceğini anlatıyor, ardından soru-cevap yöntemiyle eğlenceli ve keyifli bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız hem ipek böceği kültürünü tanıyor hem de ipek böceğinin nasıl beslendiğini hep birlikte öğrenmiş oluyor."