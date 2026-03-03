Gözaltına alınanlar arasında Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Turgut B. ve eski bir meslek odası başkanı Metin B. yer aldı. Şüpheliler, ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yetkililer, gözaltı sayısının artabileceğini ve soruşturmanın geniş çaplı olarak sürdüğünü belirtti.

Şehirde uzun süredir konuşulan “esnaf operasyonu”, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında büyük yankı uyandırdı. İş dünyası temsilcileri, operasyonun esnafın mali düzeni ve güvenilirliği açısından önemli bir mesaj içerdiğini vurguluyor.

Ekipler, adreslerdeki incelemelerini sürdürürken, savcılık kaynakları soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğünü ve ilerleyen günlerde gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.