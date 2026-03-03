BirGün yazarı ve BirGün TV programcısı Zafer Arapkirli, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması için bugün (3 Mart 2026) hakim karşısına çıkacak.

Arapkirli, 23 Ekim 2024'te sosyal medya platformu X hesabından yaptığı, “Çok kötü bir senaristsin, zaten hep öyleydin” paylaşımı üzerinden, Türkiye gazetesi yazarı ve TGRT yorumcusu Cem Küçük tarafından hedef gösterilmişti.

CEM KÜÇÜK HEDEF GÖSTERDİ

Küçük'ün, “Bu adam bu lafları Cumhurbaşkanı'nı kast ederek yazıyor… Emniyet ve savcılıklar gereğini yapmalı” paylaşımının ardından Arapkirli hakkında dava açılmıştı.

"BU BİR YARGILAMA DEĞİL, SİNDİRME ÇABASIDIR"

İlk duruşmada savunmalarını yapan usta gazeteci ve avukatları, yarın Çağlayan’da bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Arapkirli ilk duruşmada, "Bu bir yargılama değil, sindirme çabasıdır" derken, avukatları dosyada unutulan "Nasıl yapsak acep? Suç çok zorlama" yazılı notu mahkemeye sunarak beraat talep etmişti.