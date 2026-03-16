Antalya’nın Kepez ilçesinde komşu iki esnaf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybederken iki kişi ağır yaralandı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi’nde meydana geldi. Oto yıkama işletmecisi M.O. ile market sahibi Mustafa Deveci arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.O’nun yanında bulunan silahla ateş açtığı iddia edildi.

Saldırıda markette bulunan Mustafa Deveci (22), Şevket Deveci (24) ve Mustafa Deveci (51) yaralandı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 22 yaşındaki Mustafa Deveci’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Şevket Deveci ile Mustafa Deveci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından kaçan M.O’nun yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.