Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kavşakta meydana gelen motosiklet kazasında baba ve oğlu yaralandı. ‘DUR’ levhasına rağmen ilerlediği belirtilen otomobile çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bayır Mezarlığı yönünden Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine ilerleyen Ömer Y. yönetimindeki 07 BJU 235 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada Remzi Güven Caddesi’nden 3544 Sokak yönüne giden Servet K. idaresindeki 01 AYB 07 plakalı otomobille karşılaştı.

ÇARPMAMAK İÇİN FRENE BASTI

İddiaya göre otomobil sürücüsü, kavşaktaki ‘DUR’ levhasına rağmen yoluna devam etti. Otomobile çarpmamak için fren yapan motosiklet sürücüsü Ömer Y., kontrolünü kaybederek devrildi.

Motosikletin sürüklenmesiyle Ömer Y. ile arkasında yolcu olarak bulunan oğlu Ömer Asaf Y. yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı baba ve oğula ilk müdahaleyi yaptı. İkili daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

16 BİN 848 TL CEZA KESİLDİ

Kazanın ardından yapılan kontrollerde motosiklette bulunan baba ve oğlun kask kullanmadığı belirlendi. Yetersiz ehliyet nedeniyle 11 bin 629 TL, kask kullanmamaktan 2 bin 500 TL ve motosikletin muayenesinin bulunmaması nedeniyle 2 bin 719 TL olmak üzere toplam 16 bin 848 TL idari para cezası uygulandı.