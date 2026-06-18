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Kaynak: İHA

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Doğanca Mahallesi Karatepe mevkisindeki orman kesim sahasında faaliyet yürüten bir taşeron firmada acı bir olay yaşandı.

Saat 10.00 sıralarında yaşanan kazada, taşeron şirket bünyesinde kepçe operatörü olarak görev yapan 37 yaşındaki Mesut Aras'ın idaresindeki iş makinesi, çalışma gerçekleştirildiği esnada kontrolden çıkarak kaydı. Kaymanın etkisiyle devrilen ağır iş makinesinin altında kalan operatör Aras, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ambulansla ivedilikle Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Mesut Aras, doktorların gösterdiği tüm çabaya rağmen hayata tutunamadı. Evli ve bir kız çocuğu babası olduğu belirtilen Aras’ın cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, orman kesim sahasında can kaybıyla sonuçlanan iş kazasına ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.