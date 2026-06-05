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Antalya Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi iş birliğiyle Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda düzenlenen programa ilçe protokolü, öğrenciler, STK temsilcileri ve turizmciler yoğun katılım gösterdi.

DENİZ KIZLARI SU ALTINA "DENİZ ÇAYIRI" DİKTİ

Etkinliğin en dikkat çekici anı, Sualtı Fotoğrafçısı Adnan Büyük ve ona eşlik eden "deniz kızları" tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliği oldu. Deniz kızları, çevre kirliliğine dikkat çekmek için deniz dibindeki atıkları temizlerken aynı zamanda su altına deniz çayırı dikimi gerçekleştirdi.

Deniz dibinden çıkarılan plastik ve metal atıklar farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilenirken, yüzeyde gerçekleştirilen flyboard gösterisi katılımcılara görsel bir şölen sundu. Kemer Belediyesi'nin çevre maskotu "Çevre Dedektifi Kerem" de alandaki öğrencilerle bir araya gelerek çevre bilinci aşıladı.

VALİ ŞAHİN CANLI YAYINLA BAĞLANDI, ÜÇ ADALAR İÇİN MÜJDE GELDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kutlamalar kapsamında il genelindeki tüm ilçelere canlı yayınla bağlanarak günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Canlı yayının ardından söz alan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, çevre duyarlılığının bir vicdan muhasebesi olduğunu belirterek Kemer için tarihi bir müjde verdi:

"Kemer’i pilot bölge ilan ettirdik. Tekirova açıklarında yer alan Üç Adalar’ı yakın zamanda koruma altına alacağız. Bu, Kemer’deki en büyük adımlardan biri olacak. Hayalet ağların temizlenmesinden deniz çayırlarının yeniden ekilmesine kadar çok sayıda faaliyeti geleceğe miras bırakmak için yapacağız."

"ÇEVRE BİLİNCİ ANAOKULUNDA BAŞLAMALI"

Kemer’in doğasına ve mavi bayraklı plajlarına dikkat çeken Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise sürdürülebilirliğin önemini vurguladı. Başkan Topaloğlu, "Gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmak istiyorsak kurallara uymak zorundayız. Çevre bilincini anaokullarından başlayarak yaygınlaştırabilirsek çok daha başarılı oluruz" dedi.

ÇÖPLER SANATA DÖNÜŞTÜ

Etkinlikte, öğrencilerin ve bölgedeki turistik tesislerin atık ile geri dönüşüm malzemelerinden ürettiği sanatsal çalışmalar sergilendi. Protokol üyeleri sergiyi tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Ayrıca programda, Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası öğrencilerinin Dünya Su Günü için hazırladığı "Su için söyle" video klibi gösterildi ve başarılı öğrencilere Kaymakam Solmaz ile Başkan Topaloğlu tarafından çeşitli ödüller takdim edildi.