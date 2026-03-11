Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, kentte bir otelde yapılan turnuvanın finalinde Hollandalı rakibi Rene Dericks ile karşılaşan Barış Cin, üstün performansıyla maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Beş farklı dalda müsabakaların gerçekleştirildiği şampiyonada Türkiye’yi toplam 24 sporcu temsil ediyor.

Takım müsabakalarıyla süren organizasyon 15 Mart’ta tamamlanacak.

Pool Bilardoda Bronz Madalya

Antalya’da gerçekleştirilen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası’nda Türkiye Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun paylaştığı bilgilere göre Onur Yıldırım, Saki Kanatlar, Ferdi Özdemir, Raşit Saylam ve Sami Köylü’den oluşan ay-yıldızlı ekip, başarılı sonuçlarla yarı finale yükseldi.

Milli takım turnuvayı üçüncü sırada bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.