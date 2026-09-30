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Kaynak: İHA

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın talimatları doğrultusunda yürütülen operasyon kapsamında Döşemealtı, Aksu ve Alanya ilçelerinde bazı adresler ile bir işletmede arama yapıldı.

Aramalarda 400 kilogram açık kıyılmış tütün, 233 paket ısıtılmış tütün, 7,5 kilogram nargile tütünü, 36 bin 80 doldurulmuş makaron, 250 paket kaçak sigara, 70 elektronik sigara, 250 paket kaçak ithal tütün ve 100 kutu nargile tütünü ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 elektrikli tütün sarma makinesi bulundu.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.