Antalya / Sami Gün / Yeniçağ



Antalya’nın Akseki ilçesinde yaklaşık 110 yıllık tarihi düğmeli ev, ısınmak için ocakta yakılan ateşten çıkan yangında küle döndü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Akseki ilçesine bağlı Ceceler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özkan S.’ye ait yaklaşık 110 yıllık tarihi düğmeli evde Osman S., 7 yaşlarındaki çocuğuyla birlikte ısınmak için ocakta ateş yaktı. Kısa süre sonra ocaktan çıkan yangın, ahşap olan tüm evi sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akseki İtfaiye Birimi ile Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 4 saat süren çalışmaları sonucu yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tarihi düğmeli ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.