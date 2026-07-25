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Kaynak: İHA

Antalya’nın Serik ilçesinde gece yarısı etkisini artıran olumsuz hava koşulları bölge sakinlerine zor anlar yaşattı. Pınarcık Mahallesi'nde aniden başlayan kuvvetli sağanak, ilerleyen saatlerde yerini hortuma bıraktı.

Sınırlı bir güzergahta ilerleyen fırtına ve hortum sebebiyle mahallede bulunan bir konutun çatısı uçarken, naylon örtülü bir sera da büyük çapta hasar aldı. Şiddetli rüzgara dayanamayan iki dev ağaç ise köklerinden sökülerek devrildi.

Meydana gelen doğa olayında herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.