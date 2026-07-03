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Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, terminalde yürüttükleri gıda taşımacılığı denetimleri sırasında perona indirilen 6 koliyi incelemeye aldı.

Kırşehir'den gönderildiği belirlenen kolilerde yapılan kontrollerde, uygun olmayan koşullarda sevk edilen toplam 90 kilogram tatlı su kereviti bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kerevitlerin önemli bölümünün yasal avlanma boyu olan 10 santimetrenin altında olduğunu tespit etti.

Denetimlerin ardından otobüs firmasına idari yaptırım uygulanırken, el konulan kerevitlerin soğuk zincir kurallarına aykırı taşınması nedeniyle tüketilemeyecek durumda olduğu belirlendi.