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Kaynak: ANKA

"Bugünü Oku, Geleceği Yaz" temasıyla düzenlenen 16. Antalya Kitap Fuarı, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor. Stantları gezerek yayınevlerinin yayınlarını inceleme şansı bulan kitapseverler, yeni eserler keşfederek kütüphanelerini zenginleştiriyor.

KÜLTÜREL VE SOSYAL BULUŞMA NOKTASI

Kitap alışverişinin ötesinde bir sosyalleşme alanı sunan fuar, ailelerin ve öğrenci gruplarının keyifle vakit geçirdiği kültürel bir durağa dönüşmüş durumda. Kentin okuma alışkanlığına önemli katkı sunan organizasyonda ziyaretçiler, kitaplar arasında vakit geçirip sohbet etme olanağı yakalıyor.

YAZARLAR OKURLARIYLA BİR ARAYA GELİYOR

Fuarın 5. gününde yerel yazarların yanı sıra Fatih Tuncay, Nilay Şanlı, Burcu Bahar ve Ayşe Sözeri gibi isimler düzenlenen imza günlerinde okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.