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Kaynak: İHA

Denizlerdeki yüzer atıkların toplanmasına yönelik geliştirilen “Çöp Kapar” sistemi, Kemer’de deniz temizliği çalışmalarına dahil edildi.

Antalya Valiliği tarafından hayata geçirilen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Kemer Belediyesi’ne teslim edilen araçla yürütülen çalışmalar, Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin eğitimlerini tamamlamasının ardından başladı.

Ekipler, özellikle kirliliğin gözlendiği koylarda deniz yüzeyinin temizlenmesine yönelik çalışma yürütüyor. Çalışmalarda yüzer atıkların toplanmasının yanı sıra mikroplastik kirliliğinin azaltılması da hedefleniyor.

Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Çöp Kapar ile deniz yüzeyinde gözlenen deniz çöpleri ve mikroplastik kirliliğinin azaltılması amacıyla temizlik çalışmalarına başladık. İlk olarak Kemer’de kirlilik gözlenen koylarda temizlik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu öncülüğünde temiz bir gelecek ve temiz denizler için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Çalışmalarla deniz yüzeyindeki yüzer atıkların toplanarak denizlerin temiz tutulmasına katkı sağlanması ve atıkların deniz ekosistemine yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor.