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Kaynak: İHA

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, gece saatlerinde gürültülü egzoz sesiyle çevreye rahatsızlık veren plakasız motosiklet sürücüsü, emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalandı.

Yaklaşık 3-4 gündür devam eden yüksek gürültü nedeniyle mahalle sakinlerinden gelen yoğun ihbarları değerlendiren polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan denetimler sonucunda, gürültü kirliliğine yol açtığı belirlenen Y.C.M. idaresindeki plakasız motosiklet denetimlerde yakalandı.

Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerin ardından, sürücüye farklı trafik kuralı ihlalleri sebebiyle toplam 305 bin 965 TL idari para cezası kesildi. Çevreyi rahatsız eden plakasız motosiklet ise 4 ay süreyle trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.