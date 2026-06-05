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Hatay’ın Antakya ilçesinde öğleden sonra çıkan zeytinlik yangını, çevredeki yerleşim yerlerinde büyük paniğe neden oldu. Olay, Antakya ilçesine bağlı Dikmece Mahallesi’ndeki geniş bir zeytinlik alanda meydana geldi.

Asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların da etkisiyle rüzgarın yardımıyla alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen yoğun dumanı ve alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİ FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

İhbarın hemen ardından olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye aracı ve personeli sevk edildi. Alevlerin hemen yakın konumda bulunan yerleşim yerlerine ve evlere sıçrama riskine karşı ekipler zamana karşı yarıştı.

ZEYTİN AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ

İtfaiye ekiplerinin yoğun ve profesyonel müdahalesi sonucu yangın, şans eseri evlere ulaşmadan tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük bir facianın önüne geçilen yangında, çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü bildirildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.