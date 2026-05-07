Fatih Mahallesi Özçakmak Sokak’taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Saç kurutma makinesinin patlamasıyla çıktığı iddia edilen yangında evi duman kapladı.

Mahsur kalan Gülnara N. ile otizmli kızı Dinara R., komşularının tarafından evden çıkarıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen anne ile kızı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gülnara N. ve Dinara R.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, evde hasar meydana geldi.

