Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi’nde yayımlanan bilgilere göre Gaziantep’te faaliyet gösteren Defa Terlik Ayakkabı Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen “De&Fa” markalı yazlık çocuk terliği için toplatma kararı aldı.

KURŞUN ORANI SINIRI AŞTI

Yapılan laboratuvar incelemelerinde ürünün içerdiği kurşun miktarının yasal sınırların üzerinde olduğu belirlendi. Bu durumun özellikle gelişim çağındaki çocuklar için sağlık riski oluşturabileceği ifade edildi.

SATIŞ YASAĞI VE TOPLATMA SÜRECİ BAŞLADI

Bakanlık, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında söz konusu ürünün satışını yasakladı. Aynı zamanda ürünlerin piyasadan çekilmesi ve tüketicilerden geri toplanması için süreç başlatıldı.