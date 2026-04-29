Yeniçağ Gazetesi
29 Nisan 2026 Çarşamba
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Kelebek Mobilya ve Doğtaş Mobilya'da üretim durdu: 46 bin lira krizi

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Doğtaş ve Düzce’deki Kelebek fabrikalarında çalışan işçiler, promosyon haklarının büyük çoğunluğunun ödenmemesi sebebiyle iş bıraktı.

Yunus Arıkan Derleyen: Yunus Arıkan
Haberi Paylaş
Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen ve 17 günün sonunda haklarını alan Doruk Madencilik işçilerinin eylemi bugün sonlandı. Bir başka iş bırakma eylemi ise 2 ilden geldi.

1 5
Öz Ağaç-İş’in örgütlü olduğu, Doğanlar Holdinge bağlı Çanakkale Biga’da kurulu Doğtaş Mobilya’da ve Düzce’de faaliyet gösteren Kelebek Mobilya’da işçiler ödenmeyen promosyon hakları için iş bıraktı.

2 5
2 bine yakın mobilya işçisi toplu iş sözleşmesi güvencesi altında olan promosyon ödemeleri yapılana kadar tezgah başına dönmeyeceklerini ilan etti.

3 5
"EYLEMLERİ SERTLEŞTİRECEĞİZ"

Öz Ağaç-İş tarafından yapılan açıklamada, “İşçilerin hakkını alana kadar eylemleri sertleştirerek devam ettireceğiz” denildi.

4 5
69 bin lira olan banka promosyonunun sadece 23 bin lirasının ödendiğini belirten sendika yöneticileri, geri kalan 46 bin lira ödenene kadar işçilerin işbaşı yapmayacağını vurguladı.

5 5
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro