Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen ve 17 günün sonunda haklarını alan Doruk Madencilik işçilerinin eylemi bugün sonlandı. Bir başka iş bırakma eylemi ise 2 ilden geldi.
Kelebek Mobilya ve Doğtaş Mobilya'da üretim durdu: 46 bin lira krizi
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Doğtaş ve Düzce’deki Kelebek fabrikalarında çalışan işçiler, promosyon haklarının büyük çoğunluğunun ödenmemesi sebebiyle iş bıraktı.Derleyen: Yunus Arıkan
Öz Ağaç-İş’in örgütlü olduğu, Doğanlar Holdinge bağlı Çanakkale Biga’da kurulu Doğtaş Mobilya’da ve Düzce’de faaliyet gösteren Kelebek Mobilya’da işçiler ödenmeyen promosyon hakları için iş bıraktı.
2 bine yakın mobilya işçisi toplu iş sözleşmesi güvencesi altında olan promosyon ödemeleri yapılana kadar tezgah başına dönmeyeceklerini ilan etti.
"EYLEMLERİ SERTLEŞTİRECEĞİZ"
Öz Ağaç-İş tarafından yapılan açıklamada, “İşçilerin hakkını alana kadar eylemleri sertleştirerek devam ettireceğiz” denildi.
69 bin lira olan banka promosyonunun sadece 23 bin lirasının ödendiğini belirten sendika yöneticileri, geri kalan 46 bin lira ödenene kadar işçilerin işbaşı yapmayacağını vurguladı.