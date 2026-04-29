Türk futbolunun efsane takımlarından Eskişehirspor, TFF 3. Lig yükselme play-off turu rövanş maçında Balıkesirspor’u 3-0 yenerek mükemmel bir dönüşe imza attı.
Türk futbolunun efsanesinden muhteşem geri dönüş: Yarı finaldeki rakibi belli oldu
Eskişehirspor, Balıkesirspor’u 3-0 mağlup ederek play-off’ta turu geçen taraf oldu. İlk maçı kaybetmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atan kırmızı-şimşekler, yarı finalde Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak.İbrahim Doğanoğlu
Turun ilk maçında Balıkesirspor’a deplasmanda 2-1 kaybeden Es-Es’in bu müsabakadaki gollerini Akın Akman (2) ve C. Jakob Kröhn kaydetti.
JAKOB KRÖHN DAMGASI
Takıma devre arasında Yeni Mersin’den transfer edilen forvet oyuncusu Jakob Kröhn, Eskişehirspor formasıyla çıktığı 15 maçta 16 gol atıp 5 de asist yaptı.
AKIN AKMAN’DAN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Eskişehirspor’un sezon başında Muş Spor’dan transfer ettiği Akın Akman, takımıyla çıktığı 29 maçta 16 gol atarken 14 de asist yaptı.
RAKİP AYVALIKGÜCÜ
Balıkesirspor engelini 4-2’lik toplam skorla aşan Eskişehirspor, TFF 3. Lig Play-Off yarı finalinde Karşıyaka’yı eleyen Ayvalıkgücü ile eşleşti. Kırmızı Şimşekler için 2. Lig yolundaki kritik viraj 4 Mayıs’ta başlıyor.
ESKİŞEHİRSPOR YARI FİNALDE
TFF 3. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Eskişehirspor, play-off maratonunda emin adımlarla ilerliyor. Taraftarının müthiş desteğiyle Balıkesirspor’u saf dışı bırakan siyah-kırmızılı ekip, şimdi gözünü Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynayacağı yarı final serisine dikti.
MAÇ TAKVİMİ
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final serisinde takvim netleşti.
İlk maç: 4 Mayıs 17.00 Ayvalıkgücü Belediyespor - Eskişehirspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
Rövanş karşılaşması: 8 Mayıs Cuma 20.00 Eskişehirspor - Ayvalıkgücü Belediyespor (Prof. Dr. Fethi Heper)
Eskişehirspor, Ayvalıkgücü engelini geçtiği takdirde 15 Mayıs’ta tarafsız sahada oynanacak büyük finale yükselecek. Kırmızı Şimşekler’in finaldeki muhtemel rakibi ise 3. Grup’tan gelecek olan 52 Orduspor veya Yozgat Belediyesi Bozokspor olacak.