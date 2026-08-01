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Ankara Güvenpark’ta 20 gündür adalet nöbeti sürdüren gaziler, acı bir haberle sarsıldı. Bingöl’de 33 erin şehit olduğu hain saldırıda ağır yaralanan ve yaşamını ömür boyu tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kalan Gazi Erdal Özdemir, yaşamını yitirdi.

Sonsöz'den Melisa Sapaz'ın haberine göre, Gaziler Platformu tarafından yapılan açıklamada, Özdemir’in hak ettiği adaleti tam anlamıyla göremeden hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, Özdemir’in vefatının yalnızca bir gazinin kaybı olmadığı, vatan uğruna bedel ödeyen gazilerin taleplerinin duyulmamasının da acı bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Gazilerin Ankara Güvenpark’ta sürdürdüğü adalet nöbetinin 20’nci gününde gelen acı haber, eylemin gerekçesini bir kez daha gündeme taşıdı.

ADALET TALEPLERİNİN KARŞILANMASINI İSTİYORLAR

Gaziler, nöbet kapsamında eşit hak ve adalet taleplerinin karşılanmasını isterken, GazilerPlatform açıklamasında mücadelenin herhangi bir siyasi amaç taşımadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Güvenpark’ta 20 gündür süren adalet nöbeti, hiçbir siyasi hesabın değil; vatan uğruna bedel ödeyen gazilerin eşit hak ve adalet talebinin haykırışıdır" ifadelerine yer verildi.

GazilerPlatform, Gazi Erdal Özdemir’e Allah’tan rahmet, ailesine ve gazi camiasına başsağlığı dileyerek, gazilerin sesi duyulana ve adalet yerini bulana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.