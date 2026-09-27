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Kaynak: AA / İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 16 şüpheli tespit edildi.

1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, sonradan bu şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kapsamda toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 17’si tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe sevk edilen 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi.