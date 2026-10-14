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Kaynak: AA / DHA / İHA

Ankara’da polisin ihbar üzerine belirli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, yapay zeka destekli analiz sistemleriyle yapılan tespitlerde İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edeceği belirlenen şüpheliler takibe alındı.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde 6 kilo 660 gram metamfetamin, 1 litre 800 mililitre sıvı metamfetamin, 2 hassas terazi ve muhtelif materyaller⁠ ele geçirildi.