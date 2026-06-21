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Kaynak: İHA

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda sıra dışı bir olay yaşandı. Milli park içerisindeki başıboş sokak köpekleri ile ayılar arasında kavga çıktı.

Çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, sokak köpeklerinin ayıların etrafını çember şeklinde sardığı görüldü. Köpeklerin saldırısı karşısında neye uğradığını şaşıran ayılar ise kendilerini korumak için büyük çaba sarf etti. İki grup arasındaki gergin anlar saniye saniye kameraya yansıdı.