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Kaynak: DHA

Ankara’nın Keçiören ilçesinde sahte alkol satışı yapıldığı belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda 167 litre sahte alkol ele geçirildi. Satışı yaptığı öne sürülen Ş.B. gözaltına alındı.

SAHTE ALKOLÜ SEPETLE SARKITARAK SATTIĞI BELİRLENDİ

Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi Çığ Sokak’ta bir evden sahte alkol satışı yapıldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede petshop işleten Ş.B.’nin, Telegram üzerinden sipariş veren müşterilerine iş yerinin yan binasının 1’inci katındaki evinden sepetle sahte alkol sarkıtarak satış yaptığı belirlendi.

EVDEN 167 LİTRE SAHTE ALKOL ÇIKTI

Polis ekiplerinin adrese düzenlediği baskında, 40 şişe ve 29 bidon içerisinde toplam 167 litre sahte alkol ele geçirildi.

Ş.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.