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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'da taban maaş hakkı ve mülakatların kaldırılması talebiyle 7 gündür eylemde olan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ile mülakat mağduru öğretmenlerin Madenci Anıtı'na gerçekleştirmek istediği yürüyüşe polis müdahale etti.

Çevik kuvvet ekipleri, yürüyüşe geçen öğretmenlerin önünü keserek kitleyi çember içine aldı. Yapılan görüşmelerde ablukanın kaldırılmaması üzerine polis ekipleri öğretmenlere müdahalede bulundu.

Polisin müdahale esnasında bazı öğretmenleri yerlerde sürüklediği görüntülendi.

AÇLIK GREVİNDELER

AKP iktidarının kendilerine verdiği sözlerin tutulmaması üzerine eylemlerini Ankara'ya taşıyan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile mülakat mağduru öğretmenler, geçtiğimiz günlerde açlık grevi başlatmıştı.

Güvenceli çalışma ve adil atama talebiyle direnen öğretmenlerin sendikanın Ankara temsilciliği önündeki bekleyişi ve bölgedeki polis ablukası sürüyor.