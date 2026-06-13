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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, başkentin kritik ulaşım noktalarından biri olan Etimesgut Havalimanı'nın yenilenen yüzü ve yeni ismiyle 15 Haziran Pazartesi günü yeniden hizmete gireceğini duyurdu. Tesis, alınan kararla birlikte bundan böyle "Ankara Havalimanı" adını taşıyacak.

DÜNYA LİDERLERİNİ AĞIRLAYACAK

Önümüzdeki ay başkentte gerçekleştirilecek olan kritik NATO Zirvesi öncesinde altyapı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye katılacak olan devlet başkanları ve dünya liderlerinin ilk karşılanacağı adres de yenilenen Ankara Havalimanı olacak.

"BAŞKENT HAZIR, TÜRKİYE HAZIR"

Bakan Uraloğlu, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla açılış detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı'nın teşrifleriyle yapılacak törene dikkat çeken Uraloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başkent hazır, Türkiye hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara Havalimanı'nı hizmete açıyoruz."