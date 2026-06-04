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Ankara Valiliği, şehirde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle alınacak önlemler ile ilgili genelge yayımladı.

Genelgeye göre, 6-12 Temmuz haftasında Ankara'nın merkez ilçelerindeki kamu personeli idari izinli sayılacak, tüm kamusal etkinlikler durdurulacak ve Külliye ile ATO Congresium çevresinde toplanma yasağı uygulanacak.

9 İLÇEDE MEMURLARA İDARİ İZİN

Ankara Valiliği tarafından gerçekleştirilen açıklama şöyle,

"36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli personel bulundurulması kaydıyla; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırları içinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Zirve’de görevli olanlar ile Zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personelinin 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.

TÜM ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Kamu kurum ve kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşları tarafından 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat: 06.00 ile 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat: 24.00 tarihleri arasında; sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinliklerin yapılması durdurulmuştur."