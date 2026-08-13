Yapılan uyarılara rağmen trafik kazaları can almaya devam ediyor. Kaza, Ankara-Eskişehir E-90 kara yolu Temelli mevkisinde yaşandı. Midibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan midibüs, takla atarak yol kenarındaki refüje çıktı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Midibüs ise dinlenme tesisinde park halinde bulunan tıra çarparak durdu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

HAYATINI KAYBEDENLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybeden 2 kişiden birinin fabrika işçisi Mutlucan Özbayrak (32) olduğu belirlendi. Özbayrak’ın cansız bedeni otopsi için Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölen diğer kişinin kimlik belirleme çalışmaları sürdürülüyor.

Ankara'da midibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı var - Resim : 1