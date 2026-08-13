Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Yapılan uyarılara rağmen trafik kazaları can almaya devam ediyor. Kaza, Ankara-Eskişehir E-90 kara yolu Temelli mevkisinde yaşandı. Midibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan midibüs, takla atarak yol kenarındaki refüje çıktı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Midibüs ise dinlenme tesisinde park halinde bulunan tıra çarparak durdu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

HAYATINI KAYBEDENLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybeden 2 kişiden birinin fabrika işçisi Mutlucan Özbayrak (32) olduğu belirlendi. Özbayrak’ın cansız bedeni otopsi için Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölen diğer kişinin kimlik belirleme çalışmaları sürdürülüyor.