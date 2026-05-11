Dün gece saatlerinde, Çayırhan Mahallesi Çayırhan Gölü kenarında meydana gelen olayda, Niyazi Çevik, cezaevinden izinli çıkan ağabeyi Beytullah Çevik ile içki içti.

Otomobille eve dönmek isteyen Niyazi Çevik'e, ağabeyi Beytullah Çevik iddiaya göre, alkollü araç kullanmaması için engel olmak istedi.

Bu nedenle başlayan tartışma kavgaya döndü. Beytullah Çevik, Niyazi Çevik'i darbetti. Niyazi Çevik de yanında bulunan bıçakla ağabeyi Beytullah Çevik'i yaraladı.

Beytullah Çevik, kendi aracı ile gittiği Beypazarı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Niyazi Çevik, Beypazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Niyazi Çevik, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beytullah Çevik'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Beypazarı ilçesine getirildi. Cemil Ercan Camisi'nde öğlen kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı. Beytullah Çevik'in cenazesi daha sonra Beypazarı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.