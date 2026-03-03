Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı içindeki “mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde, örgütle iltisaklı ve irtibatlı oldukları değerlendirilen 22 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, Ankara genelinde büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerindeki kontörlü sabit hatlar üzerinden sivil imamlarla iletişim kurduklarının tespit edildiği bildirildi.

ARALARINDA ALBAY DA VAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre şüphelilerden 5’inin görevde subay (albay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen), 5’inin görevde astsubay olduğu belirtildi. Ayrıca 9 kişinin daha önce ilişiği kesilmiş ya da emekli subay ve astsubay, 1 kişinin görevde kamu personeli, 2 kişinin ise daha önce ilişiği kesilmiş askerî öğrenci olduğu kaydedildi.

Operasyon kapsamında 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, 4 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin işlemleri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde devam ediyor.

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü ve şüphelilerin adli makamlara sevk işlemlerinin devam ettiği bildirildi.