AK Parti'nin Sapanca'da gerçekleştirdiği kampın perde arkasından sızan bilgiler, Ankara'da hareketli günlerin kapıda olduğunu gösteriyor. Gazeteci Hilal Köylü'nün kulislerden aktardığı bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi'nin hemen ardından kabineye neşter vurmaya hazırlanıyor.

O İKİ İSİM TOPUN AĞZINDA

Ankara dehlizlerinde konuşulan en sıcak iddia ise görevden alınacak isimler üzerinde yoğunlaşıyor. Kulislere göre, yapılacak ilk revizyonda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın koltuğunu devretmesine kesin gözüyle bakılıyor.

YUSUF TEKİN SÜRPRİZİ: ELEŞTİRİLERE RAĞMEN KALIYOR

Öte yandan, yeni müfredat tartışmaları ve son dönemde artan öğretmen eylemleri nedeniyle muhalefetin ve kamuoyunun yoğun eleştirilerine maruz kalan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in durumu da netleşiyor. İddialara göre Tekin, hedefteki isim olmasına rağmen bu revizyonda görevini koruyacak ve kabinede kalmaya devam edecek.

HEDEF: SEÇİM KABİNESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi sonrasında yapacağı bu hamlenin sadece bir nöbet değişimi değil, aynı zamanda stratejik bir adım olduğu belirtiliyor. Erdoğan'ın şekillendireceği yeni ekibi "seçim kabinesi" olarak tasarladığı ve siyasette olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde partiyi bir sonraki genel seçimlere bu kadroyla taşıyacağı ifade ediliyor.